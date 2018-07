Derrota em boa hora na Califórnia

A seleção brasileira, 100% em 2017, perdeu o primeiro dos dois amistosos programados contra os Estados Unidos.

Os jogos servem de preparação para a Copa dos Campeões. O blog estará no Japão acompanhando o feminino e o masculino.

O resultado negativo em Anaheim, na Califórnia, derrota por 3 a 0, deixa claro que o último torneio do ano certamente será o mais complicado para o BRASIL.

Os Estados Unidos mostraram outra cara. Um time bem diferente daquele que esteve em Nanjing e que não ficou nem entre os 4 do Grand Prix.

Karch Kiraly usou Lloyd, Drews, Hill, Larson, Adams, Akinradewo. Courtney atuou como líbero.



Gabizinha foi a novidade entre as titulares do BRASIL. No mais, a base campeã na China foi mantida.

Os 3 a 0 chamam atenção. O último ponto do segundo set nem tanto.

As duas seleções jogam novamente na terça-feira.

Uma derrota nunca é bem recebida. Só que no caso da seleção brasileira chega em boa hora.

Significa fundamentalmente que o cenário no Japão, exceção da Coreia, será bem diferente.