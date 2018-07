Derrota providencial em Macau. BRASIL volta à realidade e vê fim do tabu.

Perder nunca é bom. A seleção brasileira feminina jamais havia sido derrotada pela Sérvia em jogos oficiais.

O tabu terminou em Macau.

A derrota histórica porém pode e deve trazer alguns ensinamentos para o grupo e chega em boa hora.

O que aconteceu no Rio na semana passada não poderia mesmo ser levado em consideração. Do outro lado do mundo, o BRASIL simplesmente se viu de frente para a realidade. E ela é dura.

A vitória da Sérvia por 3 a 2 foi justa e merecida. Ganhou o time mais equilibrado e que embora tenha errado mais, foi mais eficiente no ataque e no saque. A Sérvia foi extremamente corajosa, não se deu por vencida mesmo com a desvantagem de 2 a 0 e cresceu com a entrada de Stevanovic a partir do terceiro set.

A oposta Boskovic fez um ótimo jogo e saiu com 30 pontos. Mihajlovic não ficou atrás com seus 26 pontos.

Completa, a Sérvia jogou de igual para igual e parece ter perdido o medo de jogar com o BRASIL.

Nem mesmo a arbitragem foi capaz de tirar os dois pontos das sérvias. O time foi nitidamente prejudicado pelo erro do árbitro Muranaka no tie-break. O japonês não viu o claro desvio de Fabiana no ataque de Mihajlovic.

A seleção sofreu no passe e não mostrou poder de reação, diferente da Sérvia, quando esteve atrás no placar e foi dominada no terceiro e quarto sets.

A maior novidade, se é que se pode chamar de novidade, foi ver Adenízia sendo testada como oposta. A surpresa funcionou de cara no terceiro set, mas não vingou no final.

José Roberto Guimarães tem crédito de sobra. Fato. Mas é sem duvida estranho ver a ex-jogadora de Osasco atuando nessa posição e com Tandara no banco.

Como o período é de testes e os resultados contam pouco, a situação pode ter sido válida. No mais, quem veio do banco não resolveu. Jaqueline fez lá seus pontinhos e Roberta, Tandara e Gabi só entraram na ‘podre’.

A tabela em Macau foi generosa com a seleção que enfrenta a fraca Bélgica no sábado. Adversário ideal para recuperar a confiança e enfrentar a poderosa China no domingo.

Outra pedreira.