Desafio é aturar a incompetência e prepotência dos caras de vermelho.

Como seria bom poder falar apenas da justa e merecida vitória do Praia em Uberlândia. Cenário bem parecido com o do primeiro jogo, quando brilharam as centrais Fabiana e Walewska, e semelhante ao segundo, com desequilíbrio no quarto set.

O mais triste porém foi constatar que o video challenge está muito longe de ser solução. Os árbitros, que não merecem sequer ter os nomes citados no post, se enrolam sozinhos e não sabem as regras. São autoritários, mas nem por isso saem desses playoffs menos desmoralizados.

Eles não são capazes de interpretar o pedido dos técnicos, e aí não me refiro somente aos envolvidos de ontem, Paulo Coco e Luizomar de Moura, e não descem do pedestal.

Fica feio para eles que são motivo de chacota internamente. O video challenge só evidencia o quanto esses caras são ruins e despreparados.

Desafio tem sido aguentar a arrogância e prepotência da maioria que veste vermelho.

Voltando ao jogo, que deveria ser o único motivo do post, a diferença dessa vez foi que Fernanda Garay acabaria sendo mais constante no fim do terceiro set, aquele que talvez tenha sido decisivo para os rumos da semifinal.

Fabizona e Walewska novamente foram superiores as centrais de Osasco. 32 no total.

Somadas as 3, Bia, Ninkovic e Natália, o time paulista não chega aos 20.

Isso explica?

Se ainda não, Claudinha fez seu melhor jogo no playoff atuando com uma personalidade poucas vezes vista na carreira. Quarto set irretocável. É claro que jogar com placar na frente ajuda, mas não dá para tirar os méritos dela.

Do outro lado faltou mão. Acontece. É raro, mas fato é que nem Fabíola, muito menos Carol, funcionaram. Leyva mudou o penteado e o jeito de jogar.

O passe do Praia foi mas regular.

Tudo igual também fora de quadra com Tandara sendo perseguida, xingada, provocada e respondendo, ou tentando responder, apenas na bola.

O Praia, por enquanto, vai suando e confirmando o favoritismo por causa do mando de quadra.