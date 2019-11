Desrespeito à instituição: Flamengo joga para ninguém na Superliga

A cena constrangedora foi registrada no ginásio do Tijuca.

Era o Flamengo em quadra pela Superliga e jogando, pasmem, para ninguém.

Tudo bem que o adversário era Bauru e o resultado conhecido de véspera. O time perderia, como perdeu, por 3 a 0. Mas nada justifica literalmente meia dúzia de gatos pingados nas arquibancadas quando a marca Flamengo está envolvida.

Uma imagem inaceitável e que não condiz com a vitoriosa história do clube no esporte.

Erro crasso da administração atual que montou um time meia-boca para cumprir tabela e expõe o Flamengo ao ridículo.