‘Detalhe’ tem nome e sobrenome: Earvin Ngapeth

Erra Renan Dal Zotto e erra Bruno Rezende. O BRASIL perdeu o título da Liga Mundial não por detalhes e sim por um simples detalhe: Earvin Ngapeth.

Ele fez toda a diferença na partida e não só pelos 28 pontos.

Ngapeth, o cara do gancho, chamou a responsabilidade e deu o título, merecido diga-se de passagem, aos franceses.

O jogo foi definido com 15/13 no tie-break. Só que não foi ali especificamente que a França foi campeã. O ponto que decidiu o campeonato veio do fundo e não foi ataque.

A defesa espetacular de Ngapeth significava muito mais do que o 11 a 11 aquela altura. O ponto estava definindo o destino da Liga Mundial.

Tinha que ser deles.

Le Roux, justiça seja feita, foi corajoso no saque e teve participação também importante a partir do 11 a 11.

O BRASIL, como em boa parte da Liga Mundial, viveu de altos e baixos exatamente como se viu no segundo set. O time se sustentou basicamente através de Lucarelli e Wallace.

Lucão por exemplo só acordou no quarto set. Bruno foi inconstante.

Ngapeth resolveu.

Craque na acepção da palavra. Estilo próprio, as vezes debochado e autêntico definidor.

O título fica em ótimas mãos.

Nenhuma seleção merecia mais do que a França que perdeu apenas uma partida, quando usou os reservas diante da Itália, durante a Liga Mundial.