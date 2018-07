Dia de diversão na Copa do Mundo do Japão

O sétimo dia de disputa da Copa do Mundo do Japão foi idêntico ao da rodada anterior.

Os grandes não tomaram conhecimentos dos pequenos.

Estados Unidos, Polônia, Itália e Rússia ganharam mais uma.

Os norte-americanos mantiveram a liderança ao derrotarem o Irã por 3 sets a 1. Anderson e cia sofreram com o bloqueio adversário. Foram surpreendentes 15 pontos no fundamento, contra apenas 3 dos Estados Unidos. Ainda assim, a vitória ficou com a seleção de John Speraw que decidiu o jogo no ataque.

Em Toyama, a Polônia passou por cima do Egito com 3 a 0 em pouco mais de uma hora de partida.

Mikhaylov e Muserskiy comandaram a sexta vitória da Rússia na Copa do Mundo. Os russos venceram o Canadá também por 3 a 0.

Em Osaka, liderada por Zaytsev, a Itália não tomou conhecimento da Tunísia e aplicou 3 a 0.

A Argentina, já sem chances, continua fazendo bonito e derrotou a Austrália pelo mesmo placar.

Fechando o dia o Japão bateu a Venezuela e ganhou o quinto jogo no torneio.

Estados Unidos e Polônia lideram a Copa do Mundo com 7 vitórias. Os norte-americanos somam 21 pontos e a Polônia 20.

Rússia e Itália estão empatados com 6 vitórias em terceiro lugar.

A Argentina e o Japão somam 4 vitórias em quinto lugar.

Venezuela, Canadá, Austrália e Irã estão eliminados.

Egito e Tunísia ainda não venceram.