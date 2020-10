Diagnosticada com Covid-19, Fernanda Garay viajará e fará novo teste em Saquarema

Uma boa e uma má notícia para o Praia Clube.

Fernanda Garay, que testou positivo para Covid-19 na semana passada, conforme o blog divulgou, vai viajar para Saquarema com a delegação do clube. Se ela entrará em quadra é outra questão.

A jogadora, segundo o blog apurou, fará novos exames até quinta-feira, dia que o time enfrentará Curitiba pelo Super 8.

Mas não será suficiente.

Apesar dos procedimentos do departamento médico do Praia Clube, todas as atletas dos outros 7 times, não só do clube mineiro, serão testadas assim que chegarem no centro de treinamento. E no ônibus.

Caso alguém apresente sintomas e teste positivo para Covid-19, nem desembarcará.

O blog fez contato com a assessoria do Praia Clube. Os responsáveis não responderam.