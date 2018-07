Dicas para Eva, convidada do Fluminense, sobreviver ao verão carioca

A grega Eva Chantava tirou a sorte grande.

Sai do rigoroso inverno da Europa para curtir o famoso verão carioca. Vai fazer turismo até dizer chega e ainda terá o carnaval de bônus.

O desafio maior será sobreviver ao verão carioca. Eis algumas dicas importantes para a convidada do Fluminense:

Beber muita água, evitar exposição solar a partir das 10, muito protetor, usar chapéu ou boné, evitar permanecer em locais fechados e comer frutas, verduras e legumes.

A chegada dela não muda rigorosamente nada. Não faz diferença.

O raciocínio é bem simples.

O Fluminense vai se classificar para os playoffs da competição independentemente da contratação de Eva.

Depois para e morre nas quartas de final seja quem for o adversário. Objetivo cumprido.

Hylmer Dias, que inventou a fera, pode dormir tranquilo.

Eva deve ter vindo por um preço bem abaixo do mercado até porque não existe jogadora de ponta disponível no mercado a essa altura do campeonato.

As passagens pelo vôlei da Romênia, Azerbaijão e Turquia não credenciam Eva.