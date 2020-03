Diferença no banco e diferença que vem do banco entre Praia e Bauru

A conta continua saindo caro para Bauru.

E será assim até o fim da Superliga.

Não foram apenas os números que chamaram atenção em mais uma vitória do Praia sobre o time paulista na competição. O dobro de pontos de bloqueio e 10 pontos de saque.

Errar menos que o adversário nos 5 sets não significa necessariamente mais qualidade.

A diferença básica estava no banco.

Paulo Coco precisou perder um set e ler que com Fawcett na saída poderia ser surpreendido, como aconteceu no primeiro. Uma simples mudança surtiu efeito com Martinez na saída e Pri Daroit na ponta.

Pronto. Resolvido.

Dois sets primorosos foram suficientes para trazer a confiança de volta ao time.

Anderson Rodrigues não aprende. O técnico é lento para enxergar o óbvio e raramente faz a leitura correta. Quando faz é com atraso.

A saída de Adenízia não foi o ponto chave.

Não faria diferença. Sem alternativas e fugindo ao seu estilo conservador, o treinador colocou Naiane, inexplicavelmente desprestigiada, no lugar de Dani Lins.

E foi a ousadia da levantadora recolocou Bauru no jogo e forçou o tie-break.

Desconhecer o elenco que ele próprio montou, é tão ou mais grave que a insistência em deixar Tifanny, hoje comprovadamente útil, de fora em boa parte da Superliga.

Na gestão Sesi, tudo normal.

Nos bons tempos da administração Bauru, Anderson já teria caído há muito tempo.

Os adversários agradecem.