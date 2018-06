Dínamo Kazan ameaça tirar Ricardinho do BRASIL

Aos 42 anos, Ricardinho, levantador e presidente do Maringá, segue valorizado no mercado internacional. Valorizado e disputado.

O blog apurou que o jogador recebeu proposta para jogar a temporada 2018/19 pelo Dínamo Kazan. Seria a primeira experiência de Ricardinho na Rússia.

Só que além do Dínamo, o Bolívar, da Argentina, até onde o blog chegou, também tem interesse em Ricardinho. O namoro, nesse caso, é antigo. Javier Weber, técnico argentino, é fã incondicional do brasileiro.

No fim do ano passado, Weber tentou contratar o jogador para a disputa do mundial de clubes da Polônia.