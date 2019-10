Dindim mais fácil da história na Copa do Mundo do Japão

Essa é a Copa do Mundo mais fácil da história para o BRASIL.

A previsão se confirma em apenas 3 rodadas e não é pelo fato da seleção ter derrotado o fraco Egito por 3 a 1.

A questão é que Rússia e Argentina, por exemplo, seguiram a linha da Itália e não estão no Japão com a seleção principal. A Polônia fez o inverso, levou gente demais, quase dois times, mas não há uma estratégia definida pelo competente Vital Heynen.

Os Estados Unidos poderiam incomodar, mas não é o caso também pelo que estão apresentando, ou seja, não sobrou ninguém.

O BRASIL, que não tem nada a ver com a decisão dos adversários, optou em encarar a Copa do Mundo com seriedade e responsabilidade, o que faz muito bem.

Decisão sensata de Renan Dal Zotto, apenas sem Wallace.

Como não ganha nada faz tempo, sair do Japão campeão faltando 8 meses para a Olimpíada serviria como motivação e incentivo para um grupo que até agora não conquistou nenhum título de expressão.

Não que a Copa do Mundo, nessas circunstâncias, possa ser levada em consideração, óbvio que não, mas é o que fica para a história.

Motivação, incentivo e um belo dindim: US$ 600 mil, cerca 2,5 milhões de reais.