Dinheiro é quase tudo na China

É indiscutível.

Aos 22 anos, a chinesa Ting Zhu é uma das maiores revelações do vôlei mundial nos últimos anos.

O torcedor brasileiro terá o privilégio de poder ver a jogadora em ação nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro e constatar as inúmeras virtudes da atleta.

É diferenciada.

O blog conseguiu conversar por e-mail com Yin Quon, um dos empresários mais conceituados na Ásia, e que atua no ramo do futebol.

Segundo Quon, ciente da negociação, a jogadora perdeu dinheiro para sair do país e jogar na Turquia:

‘Zhu recebeu uma ótima proposta do Shanghai. O clube trouxe recentemente a Sarah Pava e a tcheca Havelkova. Foi proposto algo em torno de 10 milhões de yuan chineses, cerca de R$ 5,5 milhões. Zhu não quis. O Vakifbank vai pagar 6,5 milhões de yuan chineses, ou seja, por volta de R$ 3,7 milhões’.

Pesou, conta Quon, a possibilidade de jogar na Europa, participar da Champions League, aprender outro idioma e amadurecer profissionalmente:

‘Foi uma decisão pessoal. A Zhu tinha tudo nas mãos. Shanghai, Tianjin, Fujian, Jiangsu e Beijing brigaram por ela. Mas é preciso e nossa obrigação respeitar o desejo da atleta’.

Lang Ping, técnica da seleção chinesa, apurou o blog, foi decisiva e conseguiu convencer os dirigentes da Federação da China. A prática não é comum no país e são raríssimas as jogadoras que conseguem a transferência.

Zhu vai e volta.

O contrato fala em ’empréstimo’ ao Vakifbank até maio de 2017. Zhu antes de assinar com o time turco, por garantia, renovou contrato com o Henan, clube que revelou a atleta.