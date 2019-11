Distração de Ellen foi o melhor da paupérrima segunda rodada da Superliga

Ellen não jogou, mas protagonizou a melhor cena da segunda rodada da Superliga, paupérrima tecnicamente.

A jogadora estava no banco e distraída, invadiu a quadra quando Osasco marcou o vigésimo quarto ponto no quarto set contra o Pinheiros imaginando ser o fim do jogo. É bem verdade que menos de 1 minuto depois, o time confirmaria a vitória por 25/14.

O fato entretanto já estava registrado e Ellen, visivelmente sem graça, pode comemorar com as companheiras mais 3 pontos de Osasco na Superliga.

O time entretanto está longe de convencer.

Luizomar de Moura acertou nas entradas de Pri Heldes e Vanessa que acabariam sendo determinantes para a virada depois de um início de jogo ridículo e inaceitável para os padrões de Osasco.

O Rio não está atrás. Até agora não desencantou e deixou pelo caminho 1 set diante do Fluminense.

No mais, destaques para Barueri, que segue 100% com os 3 a 0 contra o Flamengo, e o Praia, que passeou contra São Caetano.

Bauru amenizou a crise com os 3 a 0 diante do Curitiba.