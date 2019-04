Dito e feito. Cruzeiro confirma Perrin e contrata Rodriguinho como segundo levantador

O blog cravou que Nico Uriarte, diferente do que andou sendo ventilado, não voltaria para o Cruzeiro.

Dito e feito.

O clube mineiro, que já tinha renovado com Cachopa, informação divulgada pelo blog no início da semana, fez proposta por Rodriguinho, ex-Itapetininga, e que estava apalavrado com o Botafogo.

Como ainda não havia assinado com o time carioca, Rodriguinho, por razões óbvias, foi sincero, agradeceu o convite dos alvinegros e conseguiu a liberação sem maiores danos ao Botafogo.

O levantador chega para disputar posição com Cachopa.

Conforme o blog adiantou também, o Cruzeiro oficializou, não por acaso no mesmo dia que o blog divulgou interesse do clube no jogador, a contratação de Gordon Perrrin, da seleção do Canadá.

Ele chega para a substituir Taylor Sander.