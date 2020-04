Dito e feito: Sesi cumpre ameaça e Murilo vira único sobrevivente

O Sesi havia dado a dica e no início do mês o blog antecipava a possibilidade do clube não cumprir os compromissos firmados e detonar o projeto.

Surpresa?

Nenhuma.

A decisão, diante do cenário, foi absolutamente normal. Nos bastidores inclusive era dada como certa.

O único sobrevivente, curiosamente, foi Murilo.

O líbero, diferente do que andou circulando, está garantido.

O Sesi não abrirá mão dos direitos de jogar a Superliga, apenas como coadjuvante.

A diretoria decidiu que disputará a competição com um time sub-21 e contratará em outubro 3 ou 4 jogadores adultos apenas para completar o elenco.