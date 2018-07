Dívida com Marlon vira entrave para Fabíola e Garay na Rússia

A dívida com o levantador Marlon é o principal entrave para que o Dinamo Krasnodar continue contando com as brasileiras Fabíola e Fernanda Garay no elenco.

O clube russo ainda deve salários ao jogador.

Marlon atuou durante entre 2012 e 2015 no Dinamo e não recebeu todos os vencimentos.

Antes de voltar ao BRASIL, onde assinou com Bento Gonçalves, o atleta ainda tentou acordo com o Dinamo. Sem alternativas, os representantes do jogador comunicaram o fato à FIVB, Federação Internacional de Vôlei. A entidade por sua vez deixou a Federação da Rússia ciente dos acontecimentos.

Enquanto a dívida com Marlon não for equacionada, mesmo que parcelada, o Dinamo fica proibido de contratar ou pagar qualquer transferência internacional, cenário que se enquadram as brasileiras Fabíola e Fernanda Garay.

Fabíola, diferente do que andou sendo dito, está na Rússia treinando normalmente e esperando uma solução por parte do clube.

Garay não.

Conforme o blog divulgou com exclusividade no início da semana, a atleta preferiu continuar no BRASIL.

O Dinamo, sem as brasileiras em quadra, estreou ontem na Copa CEV derrotando o Hermes Oostende, da Bélgica, por 3 sets a 1.