Doce vingança em Rio do Sul

Para muitos ele foi injustiçado em Uberlândia. Para a maioria o Praia Clube chegou ao patamar atual graças ao trabalho desenvolvido por Spencer Lee.

No fim da temporada 2013/14 a parceria de vários anos chegou ao fim.

Spencer foi tentar a sorte em Rio do Sul. O Praia optou por Ricardo Picinin.

Se Rio do Sul não andou na temporada anterior, o Praia morreu como de costume nas quartas. Nada mudou.

Hoje não.

O Praia terminou a fase de classificação em segundo lugar, tema que será desenvolvido mais a frente.

Rio do Sul ficou em sexto com uma campanha espetacular dentro de casa com 10 vitórias e 1 derrota. A última delas foi conquistada justamente em cima do Praia, de virada, por 3 a 2 com 16/14 no tie-break.

Vitória que com certeza teve sabor pra lá de especial para Spencer. Nada como um dia atrás do outro.

Quase 20 pontos separaram as duas equipes na classificação.

Agora zera tudo.

Pela bola que estão jogando e o Praia sem poder contar com Daymi 100%, está arriscado Rio do Sul sobreviver diante do Minas e o Praia ficar pelo caminho contra o imprevisível Sesi.

A conferir.