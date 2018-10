Douglas Souza ameaça os planos de Castellani em Taubaté

Por essa Daniel Castellani, técnico de Taubaté, não esperava.

O sucesso de Douglas Souza na seleção pode atrapalhar os planos do treinador. Quando armou a contratação dos argentinos Facundo Conte e Uriarte, em acordo com o pai e empresário de Facundo, Hugo Conte, o técnico não contava que Douglas Souza fosse ser convocado para a seleção brasileira e muito menos ser eleito um dos melhores jogadores do mundial.

Douglas, a princípio, seria mais um em Taubaté vindo de uma temporada irregular e dispensado do Sesi.

O cenário agora é outro.

Castellani, que vem sendo contestado e continua pressionado, terá que ser bem mais que político. Castellani vai precisar ser habilidoso para contornar a situação, afinal Douglas Souza virou unanimidade.

Lucarelli, em tese, é titular absoluto. Facundo, parceiro do treinador, não veio para ser banco, e deixá-lo de fora pode gerar sérias consequências com o ex-companheiro de seleção Hugo Conte.

Vissoto deve ficar esperto. Não será surpresa se sobrar para ele na saída e o protegido Facundo jogar como oposto.

O mesmo se encaixa ao caso envolvendo Uriarte e Rapha.

O levantador argentino assinou com Taubaté, segundo o blog apurou, com a garantia de que jogaria, só assim Facundo seria contratado.

Taubaté, atual tetracampeão estadual, enfrenta Campinas pelas semifinais do campeonato paulista.