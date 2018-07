Douglas Souza, do Sesi, pode ser uma das novidades da seleção brasileira

Se nada mudar até a data da convocação, o ponta Douglas Souza, do Sesi, deve ser uma das novidades na lista da seleção brasileira adulta.

Rubinho, assistente técnico de Bernardinho, tem acompanhado de perto o desempenho de Douglas na Superliga.

São grandes as chances do jogador pelo menos treinar em Saquarema com a seleção que vai se preparar para a Olimpíada.

A intenção é observar de perto o atleta.

O BRASIL tem carência na posição de ponta passador.

Douglas completou 20 anos e embora tenha sido eleito no ano passado o melhor jogador da Copa Pan-Americana e conquistado a medalha de prata nos jogos Pan-Americanos de Toronto, pesa contra o jogador a pouca experiência internacional.