Drussyla: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.

Não é verdade.

A boa e eficiente Drussyla não foi dispensada da seleção adulta.

A jogadora do Rio de Janeiro só não estará na Copa dos Campeões porque foi chamada para integrar a seleção sub-23.

O mundial será jogado praticamente no mesmo período em que as comandadas de José Roberto Guimarães vão estar no Japão.

O torneio que fecha o calendário de 2017 será jogado entre os dias 5 e 10 de setembro. O blog vai estar presente e acompanhará também o masculino.

O mundial sob-23 começa dia 10 de setembro e termina dia 17 em Ljubljana, na Eslovênia.

Drussyla, até onde o blog apurou, não seria cortada se não tivesse sido convocada por Wagão.

Gabizinha está de volta, Natália é intocável e Rosamaria foi titular no Grand Prix. Fica fácil saber para quem sobraria.

Não seria para Drussyla.

É como diz a física: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.