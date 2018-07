Drzyzga detona Antiga na Polônia: ‘Clima ruim e técnico medroso’.

Fabian Drzyzga, levantador reserva da seleção polonesa nos jogos olímpicos do Rio, soltou o verbo.

O ambiente de fato na Olimpíada era ruim. As questões aos poucos vão sendo esclarecidas. Não existe mais clima para Stéphane Antiga continuar trabalhando como técnico.

O que era dúvida sobre o relacionamento entre treinador e jogadores virou certeza nas palavras de Drzyzga:

‘Algo deu errado. Quando não temos uma boa atmosfera ficamos também sem o sucesso. É um fator muito importante no esporte. Falo por mim mas tenho convicção de que a maioria dos atletas pensam da mesma maneira’.

Perguntado se a Federação deveria demitir Antiga, o levantador não pensou duas vezes antes de responder:

‘Definitivamente sim. Não me importa quem vai ser o treinador da equipe nacional. É da responsabilidade da Federação da Polônia definir’.

Para Drzyzga na seleção devem jogar sempre os melhores e não foi isso que aconteceu no Rio:



‘Eu esperava que as regras fossem claras, como no meu clube. Estou ciente de que cada treinador tem o seu time titular. É uma coisa normal. Com ele não. Simplesmente se alguns jogadores titulares não estão bem, o que pode acontecer, o treinador não deve ter medo de fazer uma substituição. Infelizmente foi medroso e essas coisas aconteceram na seleção’.

Drzyzga está com 26 anos, joga na seleção desde 2010, atua pelo Asseco Resovia Rzeszów e fez parte do grupo campeão do mundo em 2014 sob comando de Antiga.