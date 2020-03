Dupla vergonha, nepotismo e afronta ao patrocinador do vôlei de Campinas.

A tal ‘entrega’ virou moda no vôlei.

Agora serve como desculpa para os gestores de maneira geral.

É o que acontece também em Campinas, onde curiosamente, o gestor, conhecido como Maroni, acumula o cargo de supervisor da seleção masculina.

O blog apurou que a empresa Renata, coitada, não cobrou internamente qualquer ‘entrega’ do time de Campinas.

Zero.

A preocupação da ainda patrocinadora do time é apenas e tão somente com a saúde dos envolvidos no projeto, ou seja, Maroni se atrapalhou e usou indevidamente o nome da empresa.

Foi ele, segundo consta, que liderou o movimento para que a Superliga não fosse encerrada no mesmo dia que se decidiu pelo fim da feminina.

Talvez por interesses futuros, leia-se, seleção brasileira.

É bom que os jogadores saibam desse pequeno detalhe e lembrem no futuro.

O que deixa a gente perplexo é que Maurício, de conduta irretocável e exemplar, não apareceu nessa hora e deixou qualquer um falar em nome do clube.

Errado.

É por essas e outras que Campinas sempre sai atrás e perde apoiadores. Qualquer empresa conceituada exige nos padrões atuais compromisso e responsabilidade com seus funcionários. Não foi o que se viu.