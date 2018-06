E agora, José? Mari Paraíba, Edinara ou Bruna? Quem entra na vaga de Drussyla?

Deu ruim.

A contusão de Drussyla deixa José Roberto Guimarães numa sinuca de bico. A jogadora do Rio era a atacante mais confiável da seleção na VNL apesar de não ter jogado praticamente nenhuma partida inteira.

Era ela que substituía Gabi no revezamento estipulado pelo técnico.

Rosamaria, aparentemente, perdeu prestígio, ou seja, não sobra ninguém.

Para a quinta etapa na Itália o BRASIL não terá problemas e vai se virar porque enfrentará Bélgica e Tailândia. Pode passar algum sufoco contra a Itália.

Mas e depois? Quem irá substituir Drussyla para as finais na China no fim do mês?

Segundo consta, Pri Daroit, Ellen, Edinara e Mari Paraíba estariam inscritas. As duas primeiras já deixaram claro que não topam e seria surpreendente que voltassem atrás.

Edinara foi dispensada de Barueri.

Mari Paraíba sequer apareceu na seleção B e está de férias.

Outra alternativa seria chamar Bruna e se fosse necessário deslocar Tandara para a ponta. José Roberto Guimarães terá pouco tempo para pensar. Uma semana no máximo.