É amanhã. Futuro delas nas mãos dos clubes que definirão jogadoras de 7 pontos

É amanhã.

Os clubes e seus respectivos representantes irão definir quais jogadoras terão 7 pontos para a próxima temporada. A reunião acontecerá em São Paulo.

A tendência, segundo o blog apurou, é que poucas mudanças aconteçam. A pressão é grande para que determinadas atletas percam o status e a pontuação máxima, casos de Dani Lins e Fabiana.

Natália e Gabizinha, mesmo trocando o BRASIL pela Turquia, seguirão com 7 pontos, assim como Tandara, Thaísa e Fernanda Garay.

Os nomes de Macris, levantadora do Minas, e Bia, central do Rio, são ventilados sutilmente em off para fazerem parte do seleto grupo. A situação de Tifanny não está definida.

Há quem defenda que a jogadora de Bauru não fez a diferença como se imaginava no início, mas a questão é o precedente para casos semelhantes.

Cada time poder contar no máximo com duas atletas de sete pontos.