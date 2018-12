‘É merecimento, mas ninguém esperava’, diz Isabela Paquiardi, sobre terceiro lugar de Curitiba.

Dá para afirmar que Isabela Paquiardi se encontrou em Curitiba.

Aos 26 anos, ela admite nessa conversa com o blog, que vive o melhor momento da carreira. E não é para menos. O time do Curitiba é a sensação da Superliga e ocupa a terceira colocação deixando para trás Rio e Osasco na classificação.

Paulista, nascida em Birigui, tem passagens por São Caetano, Sesi e Praia Clube. Ponteira passadora, Isabela frequentou as seleções de base do BRASIL. Como o momento é obrigatoriamente de renovação, especialmente após o fracasso no mundial do Japão, a jogadora não cria expectativa e diz que uma convocação será consequência do trabalho no clube.

Como explicar a surpreendente campanha da Curitiba até agora na Superliga?

Difícil explicar. É uma emoção sem fim porque desde o momento que chegamos aqui trabalhamos duro, isso tudo que estamos vivendo é merecimento. A gente sabe que não vivemos só de vitórias e que tenhamos forças sempre para sair também das adversidades. Acreditar todos os dias.

Sinceramente, vocês esperavam estar ocupando a terceira colocação depois de mais de 50% do primeiro turno disputado?

Ninguém esperava estar ocupando essa posição. Sabemos que o campeonato é longo, pés no chão e trabalhar mais e mais.

A Isabela vive o melhor momento da carreira dela?

Sim, eu vivo sim.

Você já teve oportunidades em jogar em grandes clubes tradicionais e hoje defende Curitiba, recém promovido da Superliga B. Qual a diferença?

Para mim não existe diferença, em qualquer lugar que eu trabalhe tenho que dar o meu melhor, estar sempre à disposição e agarrar cada oportunidade dada.

Hoje existe uma grande carência em encontrar ponteiras passadoras. A seleção feminina clama por renovação, você se encaixa nesse perfil?

Eu não sei se me encaixo, minha função é passar, tenho crescido nesse fundamento, ir para seleção é consequência.

Você acha que teve as oportunidades merecidas ou não tiveram paciência com você no passado?

Sempre tive oportunidades, passamos por fases e amadurecimento, talvez não estivesse pronta para algumas e ainda tenho muito que aprender. Era mais nova, não tinha tanto amadurecimento e a experiência que tenho agora. Aproveitei todas da melhor forma.

Não acredito que não tiveram paciência comigo. Sempre que puderam me deram oportunidades e agarrei. Acho que tudo é tempo.

Crescimento.