E não é que o Rio comemorou.

Que o Minas não iria resistir isso todo mundo já sabia. A maior surpresa após a final da Copa Brasil, com desfecho conhecido de véspera, foi ver a euforia das jogadoras e de parte da comissão técnica do Rio depois do ataque para fora de Hooker.

Ainda que ganhar ou perder a famigerada Copa Brasil fosse indiferente, o ponto que determinou o tricampeonato do clube carioca foi efusivamente comemorado dentro de quadra.

Era como se o Rio jamais tivesse ganhado a competição.

A euforia só pode ser explicada pelo fato de ser o primeiro campeonato vencido na temporada. O título estadual surpreendentemente escapou das mãos do Rio e acabou com o Fluminense.

A derrota no campeonato carioca certamente serviu de lição.

Um pouco de cautela e humildade, ainda que Osasco, o único capaz de derrotar o Rio, não estivesse pelo caminho, não fariam mal em Campinas.

O Minas, diga-se lá a verdade, fez exatamente o que dele se esperava, ou seja, nada. Caiu fácil por 3 a 0 e não ameaçou em nenhum momento a vitória do Rio.

As quase 3 mil pessoas que lotaram o ginásio do Taquaral só viram um time em quadra na final.

Fabi e a holandesa Anne, que finalmente disse ao que veio, foram as melhores jogadoras do Rio.

Já o Minas…

Bem, o Minas não tem do que reclamar.

Foi mais longe do que imaginava, ganhou a vaga na decisão de presente de Osasco e sai fortalecido com o vice-campeonato da Copa Brasil. O resultado, ainda que não demonstre a realidade, serve como motivação para a sequência da Superliga.