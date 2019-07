É pegar ou largar: Fabíola é chamada e pode voltar à seleção depois do Pré-Olímpico

Fabíola, levantadora de 36 anos, foi convocada por José Roberto Guimarães e pode seguir o mesmo caminho de Camila Brait, de volta à seleção conforme o blog antecipou.

A líbero se apresenta na segunda semana de agosto em Saquarema.

Fabíola não tem muito tempo para pensar e apenas até domingo para responder. O prazo foi estipulado por José Roberto Guimarães.

O técnico, assim como no caso de Camila, pretende contar com Fabíola no Sul-Americano ou no máximo na Copa do Mundo do Japão, competição que deve marcar os retornos também de Sheilla e Fabiana. Se aceitar, o mais provável é que Roberta pague a conta.

É pegar ou largar.

O blog apurou que se Fabíola recusar não será chamada em 2020 fechando a porta e a possibilidade de disputar a segunda olimpíada da carreira.