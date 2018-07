É pouco. Osasco não pode ser só isso.

Osasco radicalizou. Mudou praticamente tudo.

A má campanha na temporada e a crise econômica indicam que o patrocinador tenha diminuído o investimento. Por sinal, se confirmado, não terá sido o único. Outras empresas seguiram a mesma linha.

Discurso compreensível mas questionável.

Fica claro a exigência de olhar para as categorias de baixo e dar ênfase ao trabalho na base, alternativa diga-se de passagem bem interessante.

Na prática porém o que interessa para a fanática torcida de Osasco são os resultados em quadra. Adenízia, Thaísa, Ivna, Lise e Carcaces fazem parte do passado. Não voltam mais.

Algumas, verdade seja dita, não vão fazer a menor falta.

Luizomar de Moura, agora acompanhado do competente Spencer Lee, não deve se iludir. O time que foi montado até agora não me parece capaz de responder aos torcedores e matar a fome de títulos do clube.

Paula é uma boa aposta, Carol, posso me enganar, será uma grata surpresa, Saraelen é promissora, Bia uma incógnita e Tandara terá que jogar muito mais do que fez com a camisa do Minas.

A permanência de Camila Brait é discutível, embora não exista nada melhor no mercado. O mesmo não se pode dizer de Dani Lins, talento indiscutível.

Gabi não vinga. Não como titular. Pode ser uma boa opção durante os jogos. Clarisse se destacou no Pinheiros e será útil como passadora. Natália, central, tem uma carreira de altos e baixos.

Por tudo que já conquistou e representa para o vôlei brasileiro e mundial, Osasco não pode ser só isso.

Como Sheilla, Jaqueline e Garay estão descartadas pelo ranking, a esperança só poderia vir do exterior.

Se vier.

Aí, se for o caso, é que mora o perigo. Mas não dá para falar sobre hipóteses e conjecturas.

O cenário hoje é esse. O que Osasco tem é isso. É só isso.