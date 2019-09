É preciso mudar para que haja mudança. Sérvia conquista a Europa

Foi preciso coragem para mudar. Coragem e agir no momento certo.

A queda no pré-olímpico europeu para a Itália fez os dirigentes da Sérvia agirem. A federação demitiu Nikola Grbic e trouxe Slobodan Kovac.

Coincidentemente deu resultado.

A Sérvia derrotou a Eslovênia e conquistou pela terceira vez na história o Campeonato Europeu. Vitória por 3 a 1 em Paris.

Agora o desafio de Atanasijevic, Kovacevic e cia será ainda maior e a França, eliminada por eles na semifinal, estará em breve novamente no caminho dos sérvios em janeiro.

No início do ano que vem acontecerá a repescagem do pré-olímpico da Europa e só um deles irá sobreviver e estará em Tóquio 2020.