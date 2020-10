E quem não tem Rapha?

Começou.

Já era de se esperar. O vôlei não escaparia.

Lamentavelmente, Taubaté, um dos mais cuidadosos, foi a primeira vítima. Isso que a gente tenha conhecimento. Bruno Rezende foi afastado após ter testado positivo para Covid-19.

O blog deseja pronta recuperação para o levantador.

Os companheiros se solidarizam com o jogador, mas Taubaté em termos técnicos não perdeu nada.

O blog recentemente bate nessa tecla.

Nenhum time do Brasil tem dois levantadores exatamente do mesmo nível, apenas Taubaté. Rapha entrou, deu conta do recado e a equipe não sentiu falta de Bruno.

No mínimo igual.

Foi como se nada tivesse acontecido.

Só que Taubaté é o único. A verdade é que o caso envolvendo Bruno reabre a necessidade urgente de um protocolo para a Covid-19, ainda em aberto, algo que a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, inacreditavelmente ainda não tem.

Os 24 clubes, incluindo Taubaté, que jogarão a Superliga deverão se preparar para situações semelhantes.

Sem choro nem vela.