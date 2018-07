É seleção B ou seleção mineira?

9 dos 15 jogadores que representarão o BRASIL na Copa Pan-Americana são do Minas.

Os números, óbvio, chamam atenção.

60% do grupo joga no clube mineiro. Não lembro de algo semelhante no passado.

O levantador Eduardo Carísio, os centrais Flávio, Pingo e Pinta, os pontas Honorato, Marcos Coelho e Lucas e mais os líberos Rogério e Maique são os atletas do Minas chamados.



Completam a lista o levantador Thiaguinho, do Sesc, os opostos Alan, do Sesi e Abouba, de Taubaté, o central Otávio e o líbero Pureza do Sesi.

Quem irá dirigir a seleção no México é Giovane Gávio. O assistente é Nery Tambeiro, técnico do Minas.

A Copa Pan-Americana será jogada em Veracruz entre os dias 12 e 20 de agosto.