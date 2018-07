E todos foram felizes para sempre em Sydney

Conforme previsto na véspera, o Brasil fez todo mundo sorrir na Liga Mundial.

O clima amistoso, cordial e descontraído se transferiu para dentro de quadra.

A seleção cumpriu sua obrigação e derrotou a Austrália por 3 a 1 na abertura da penúltima rodada da Liga Mundial em Sydney.

Se engana porém quem acha que os australianos ficaram decepcionados com o resultado.

Negativo.

A vitória no terceiro set serviu de consolo para os jogadores. O público, que lotou Sydney Olympic Park, também saiu satisfeito.

A Sérvia, que derrotou a Itália por 3 a 1, se classificou matematicamente para as finais.

A vitória do Brasil eliminou a Austrália e colocou os italianos na briga pelo título no Rio de Janeiro, local da fase decisiva da Liga Mundial, entre 14 e 19 de julho.

Os 3 últimos jogos de Brasil, Itália e Sérvia são meramente amistosos.

Para a Austrália não.

A seleção australiana luta diretamente com a Rússia para se manter no grupo principal da Liga Mundial. Para tanto terá que vencer a Sérvia no próximo fim de semana.