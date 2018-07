Eczacibasi, de Larson, Kosheleva e Thaísa, no caminho do Rio, de Bernardinho

Má notícia para o Rio, de Bernardinho, atual campeão da Superliga.

A equipe brasileira, que vai representar o país no mundial de clubes em 2016, vê ameaçado o sonho de igualar Osasco e conquistar o único titulo que falta na história.

Isso porque o Eczacibasi, da Turquia, foi convidado e irá jogar a competição. A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, ainda vai distribuir 3 wild card’s.

O Eczacibasi é o atual campeão do mundo e ficou ainda mais forte para essa temporada. Chegaram a russa Kosheleva, a norte-americana Rachael Adams, a levantadora sérvia Ognjenovic e a brasileira Thaísa.

Massimo Barbolini assume o time que manteve Larson e a oposta sérvia Boskovic.

O mundial de Clubes será disputado em outubro em Manila, Filipinas. Campeão da Champions League, o Pomì Casalmaggiore, da Itália, será um dos participantes. O Bangkok Class, da Tailândia, campeão da Ásia, é outro confirmado.

O Rio foi quarto colocado no ano passado e vice em 2013.

Osasco ganhou o mundial em 2012 sob comando de Luizomar de Moura derrotando o Rabita Baku, do Azerbaijão, por 3 a 0.

Antes do Osasco, apenas as equipes da Sadia, em 1991, e do Leite Moça, em 1994, tinham conquistado o título para o BRASIL.