Egito é a sétima seleção classificada para Rio 2016

O vôlei masculino já conhece 7 dos 12 participantes dos jogos olímpicos.

A seleção do Egito será a representante do continente africano no Rio de Janeiro.

Na final do pré-olímpico da África, o Egito derrotou a Tunísia por 3 sets a 2 com 16/14 no tie-break. O jogo aconteceu em em Brazzaville, no Congo.

O Egito não participou dos jogos de Londres em 2012 e volta à olimpíada após 8 anos quando esteve em Pequim.

BRASIL, Estados Unidos, Itália, Argentina, Rússia, Cuba e Egito são as 7 seleções classificadas até agora.

4 vagas sairão do pré-olímpico mundial do Japão que será jogado entre maio e junho com as presenças de Irã, Austrália, China, França, Polônia, Canadá, Venezuela e Japão. Os primeiros colocados e melhor asiático vão ao Rio.

A última vaga sairá do pré-olímpico intercontinental entre México, Chile, Tunísia

Argélia.