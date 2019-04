Egonu impede que Minas enfrente Gabizinha no Mundial

Ver Gabizinha com a camisa do Vakifbank já será um enorme sofrimento para o torcedor do Minas. Isso porém é inevitável, porque segundo o blog apurou a jogadora irá para a Turquia após a Superliga.

Agora reencontrar Gabizinha no Mundial de Clubes seria demais.

Imagina ter que enfrentá-la.

Pois é, algo que a torcida não espera tão cedo.

E por muito pouco isso não se confirmou.

E o Minas deve agradecer a italiana Paola Egonu. A atacante marcou 39 pontos e foi a grande responsável pela vitória do Novara no Golden Set contra o Vakifbanh, de Ting Zhu, após perder por 3 a 1 no tempo normal.

O Novara se classificou e decidirá a Champions League contra o Conegliano. O jogo acontecerá em Berlim no mês de maio. O Vakifbank, de Zhu, e futuro time de Gabizinha, só jogará o mundial se for convidado.