Ela está voltando. Má notícia também para o BRASIL.

Maja Ognjenovic, uma das mais talentosas levantadoras do vôlei na atualidade, jogará o mundial do Japão.

A má campanha na fase final da VNL fez Zoran Terzic, técnico da seleção da Sérvia, apelar para o retorno da jogadora. Maja aceitou e deverá começar os treinamentos junto com as demais convocadas no fim do mês.

Com ela em quadra a Sérvia muda de patamar.

Fica ainda mais forte.

Maja foi medalha de prata na Olimpíada do Rio em 2016 e jogou as últimas 3 edições do mundial. A levantadora estava afastada da seleção desde o fim dos jogos olímpicos por opção própria.

Antonijevic e Zivkovic, que jogaram a VNL, provavelmente estarão entre as relacionadas. Só que com a chegada de Maja, apenas uma delas vai ao Japão.

Maja completará 34 anos em agosto e atuará essa temporada pelo Dínamo Moscou.