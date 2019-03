Eliminado, Rio define budget para ir ao mercado

O Rio já virou a chave.

A precoce eliminação da Superliga para Bauru, algo inimaginável dentro do clube, fez o Rio mudar os planos. Bernardinho cobra uma definição do budget para a próxima temporada, o que pode acontecer esse semana ainda.

O técnico pretende sair na frente e ir ao mercado, especialmente após a definição das jogadoras de 7 pontos.

Existe, segundo o blog apurou, boas possibilidades de mudanças no elenco.

Drussyla é prioridade.

Como a saída aconteceu de forma inesperada, não houve tempo sequer para avaliar casos individualmente. O que se sabe, é que a dominicana Peña deve sair. O caso de Kosheleva é mais delicado.

Natielle e Linda Jessica não estão nos planos.

A permanência de Gabiru é uma incógnita. Há quem defenda a efetivação de Vitória como líbero.

Não será surpresa se Roberta sair do Rio após 9 anos. Tudo vai depender da movimentação de Dani Lins, peça-chave no vai e vem de levantadoras. Até onde o blog chegou, Carli está voltando para a Europa e abre-se espaço no Praia. Macris ainda não renovou no Minas.

O Rio terá pelo menos uma nova central. Juciely, Mayhara e Bia não irão jogar juntas.