Em dia de Egonu, BRASIL (ainda) não convence. Léia sim.

Não dá para se iludir.

A seleção brasileira venceu mas esteve longe de convencer em Ankara, na Turquia. A vitória por 3 a 1 diante da Itália foi e muito facilitada pelas adversárias que abusaram dos erros. 36 no total.

Ainda assim a Itália teve a destaque do jogo: Paola Egonu. Ainda assim a Itália poderia ter vencido o quarto set quando abriu 6 pontos e forçado o tie-break. Quem veio do banco deu uma mãozinha para a virada.

José Roberto Guimarães escalou o que tem de melhor ou o que considera ideal com Dani Lins e Sheilla, Thaísa e Fabiana e Garay e Natália nas pontas. Léia foi a líbero.

Por sinal, o treinador deve ter notado a evolução do time com Léia em quadra. A jogadora foi firme e segura deixando a briga com Camila Brait absolutamente aberta.

Natália no ataque e Fabi no bloqueio foram as melhores em quadra.

Outra fácil constatação é que Sheilla pode e precisa render mais. Esse parece ser o grande desafio do treinador.

Os próximos jogos são em tese tranquilos. Bélgica e Turquia não devem oferecer resistência. Bom por um lado, ruim pelo outro.

Se pretendia tirar alguma conclusão e avaliar certas peças certamente não será nesse fim de semana.

O que tinha de mais complicado ficou para trás.