Em ‘final antecipada’, Polônia mostra força e derrota França no tie-break

Ficar a madrugada em claro não é fácil. A causa porém era mais do que justa e foi mais prazeroso do que se imaginava.

Não é todo dia que se vê Polônia e França brigando por uma vaga na Olimpíada.

E valeu a pena. Foram duas de jogo.

O início arrasador da França nos fez pensar num 3 a 0 rápido e consistente. A vitória por 25/13 no segundo set dava a impressão de que a Polônia não iria resistir.

Stephane Antiga, técnico polonês, tratou de mudar a história do clássico europeu quando colocou em quadra Konarsky no lugar de Kurek.

Konarsky acabaria se transformando no responsável pela histórica virada da Polônia a partir da vitória por 31 a 29 no terceiro set. A França, importante destacar, teve 5 match points e não fechou.

A Polônia se encheu de moral e não perderia mais o controle do jogo. A seleção atual campeã do mundo se impôs, mostrou estabilidade emocional, maturidade, confiança, técnica e marcou na sequência 25/17 e 15/12 no tie-break.

O capitão Kubiak, explorando o bloqueio, fechou o jogo.

Konarsky foi o maior pontuador da Polônia com 19 pontos nos 4 sets que esteve em quadra.

Nem os 22 pontos de Ngapeth livraram a França da derrota.

A Polônia soma 4 pontos em 2 jogos. A França tem os mesmos 4 pontos.

O Irã que venceu Canadá de virada por 3 a 2 tem 5. A China surpreendeu o Japão e ganhou de 3 a 0 assumindo o quarto lugar.

O pré-olímpico do Japão classifica os 3 primeiros colocados para os jogos olímpicos.O melhor asiática tem vaga assegurada.

A imagem da rodada é a comemoração eufórica dos poloneses. A sensação é que a seleção tinha acabado de conquistar o título.

Fato é que a Polônia está muito perto do Rio de Janeiro.

Os amantes do vôlei agradecem.