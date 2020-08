Em meio à crise, Estado do Rio pode ganhar time masculino

O Sesc já era.

A aventura nas quadras durou pouco.

No feminino, o Fluminense perdeu investimento e está com os dias contados. O Flamengo (ainda) sobrevive.

Agora, enfim, surge uma boa notícia para o vôlei do Rio de Janeiro.

O blog apurou que são boas as chances do estado ganhar um novo time masculino. Segundo consta, Campos, que fica na região norte, pretende disputar a Superliga C.

Não seria a primeira vez.

No início dos anos 2000, Campos participou da elite do vôlei feminino nacional. O time era dirigido por Luizomar de Moura, hoje em Osasco.