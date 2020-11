Em reunião com os clubes, CBV recua e decide trocar linha branca pela cor verde

Um problema a menos.

No feminino a questão está resolvida.

O blog apurou que os clubes decidiram após votação que a linha branca será trocada pelo verde. A cor foi sugerida, até onde o blog chegou, pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

O azul, escolha inicial, sequer foi testado. A cor vermelha entrou em pauta, mas acabou vetada pelo Banco do Brasil por causa do Bradesco.

A CBV e o Banco do Brasil admitiram diretamente que a linha branca sobre a cor amarela dificultava a visualização. A escolha infeliz foi motivo de críticas por parte dos técnicos, árbitros e jogadoras que detonaram abertamente a opção do marketing do Banco do Brasil em conjunto com a CBV.

A reunião com os clubes que jogam a Superliga Masculina acontecerá hoje.

A tendência é que siga a mesma linha.