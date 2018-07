Empresário admite ‘traição’ de Juciely e desconhece renovação com o Rio

Recebi no fim da noite de ontem e-mail de um dos empresários citados no post abaixo, no caso Leonardo Cunha.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/imbroglio-com-empresarios-pode-brecar-ida-de-juciely-para-o-volero/

Ele diz, entre outras coisas, via celular, que desconhece a informação de que Juciely tenha renovado contrato com o Rio. E mais. Que entregou o caso para o departamento jurídico de sua empresa:

‘Quando fui conversar com o Rio na semana passada me informaram que ela tinha dito ao clube que eu não cuidava mais dela e que um tal de Eduardo cuidaria. Diante disso e para não criar confusão com o clube pedi orientação jurídica’.

Juciely, conforme o blog divulgou no post acima, trocou de empresário e negociou sua ida para o Volero Zurich, com contrato ainda assinado em vigor com o anterior.

Eis na íntegra o e-mail recebido:

‘Bruno, boa noite.

Você sabe que não sou uma pessoa que gosta de ser centro das atenções. Não costumo procurar a imprensa para falar de mim ou das minhas atletas. Não sou fonte.

Porém, neste caso, devo responder ao post que fala de mim e da minha empresa.

Informo que meu contrato dá total liberdade para que a atleta saia do meu elenco, porém, há um prazo para que isso seja feito para que as partes não sejam prejudicadas.

Há apenas 12 dias, fui notificado pela Juciely sobre o desejo de não continuar com os serviços da minha empresa. Porém, os serviços referentes à próxima temporada se iniciaram em janeiro, momento em que as sondagens dos clubes se iniciam anualmente.

Uma cláusula contratual prevê que o desejo de resilição deve ser comunicado com uma antecedência de 90 dias, justamente para se evitar situações como esta em que o agente já enviou sua lista para os clubes e já está prospectando para a próxima temporada.

Como o ocorrido pegou minha empresa de surpresa e já no momento em que a atleta estava sendo negociada por mim, tive que encaminhar o caso ao Departamento Jurídico. A partir de então, informei a situação aos clubes com os quais eu negociava a Juciely.

Sobre a história da Juciely no Volero, fiquei sabendo pelo seu blog. Eu não tenho nada a ver com isso. Se há um imbróglio, dele não faço parte. Se ela foi negociada com este clube ou com qualquer outro e se isto foi feito por qualquer outra pessoa, eu não tenho conhecimento e não participei’.

Atenciosamente,