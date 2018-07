Empresário de Tandara confirma processo contra Praia Clube: ‘Ela foi demitida grávida’.

Eduardo Fonseca, empresário da campeã olímpica Tandara, optou em quebrar o silêncio e procurou o blog.

Inconformado com os últimos acontecimentos, decidiu desabafar e saiu em defesa da cliente. Eduardo, marido da jogadora Karine, disse que Tandara foi obrigada a processar o Praia Clube e se revolta ao falar das atitudes dos dirigentes do clube mineiro:

‘O André Lelis, gerente do Praia, disse antes do jogo contra o Minas em voz alta que ninguém da comissão técnica poderia cumprimentar uma ex-companheira que foi demitida e que deixou o time na mão. O Wendel, um garoto, e o fisioterapeuta deles foram os únicos que se dignaram a falar com a Tandara. A cena foi patética’.

Eduardo se revolta quando toca no assunto:

‘A menina é campeã olímpica e não merece isso. Quantas já engravidaram e passaram por isso. Tudo acaba sendo resolvido. Lembro os casos da Paula Pequeno em Osasco, da Flavia Terra no Minas e a Fabíola agora na Suíça, anos atrás em São Caetano. Por que fizeram isso com a Tandara?’.

O empresário confirma que Tandara entrou com uma ação contra o Praia e o assunto está sendo resolvido agora judicialmente:

‘Não restava outra alternativa. A Tandara foi humilhada e demitida grávida do Praia. Nem plano de saúde essas meninas tinham lá em Uberlândia. Não satisfeitos, os advogados do Praia ligaram para os responsáveis no Minas, hoje time de Tandara, pedindo que não contratassem a jogadora alegando que ela nunca mais seria a mesma. Olha que absurdo. Isso é revoltante. Ela jamais deixou de cumprir suas obrigações fora e dentro de quadra, liderando inclusive as estatísticas’.

Eduardo contou detalhes do processo:

‘Não falo em valores por respeito a Tandara. O pior ainda estava por vir. O Praia teve coragem de arrolar o Montanaro como testemunha que trabalhou com ela no Sesi. Como assim? A defesa deles foi dizer que a Tandara frequentava salão de beleza e que não precisava de indenização. É serio isso?’.

Perguntado se teme algum tipo de represália, o empresário foi direto:

‘Eu? Nada. Minha obrigação é orientar minhas clientes e fiz isso. É um direito constitucional, transitado e consta no TST. Os caras quiseram rasgar a lei. Não temo rigorosamente nada. Só queremos o que é justo para a jogadora’.

Tandara jogou pelo Praia Clube na temporada 2014/15.