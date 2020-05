Enquanto aguarda ‘sim’ de Martínez, Praia Clube vai ao mercado atrás de ponteira

O Praia Clube voltou ao mercado.

Enquanto aguarda a renovação de Brayelin Martínez, dada como certa, os dirigentes buscam uma ponteira.

O blog apurou que ninguém cogita a possibilidade de perder a jogadora dominicana. Só que até agora, embora tenha contrato em vigor, Brayelin ainda não está renovada.

Paralelamente, os dirigentes procuram uma ponteira para substituir Pri Daroit, novo reforço do Minas. E para jogar. Não existe plano B, mas na pior das hipóteses, Monique poderia seria oposta com Brayelin de ponta.

Isso caso o Praia não ache ninguém disponível no mercado.

Michelle terá a mesma função de sempre no banco.

A sugestão do tradicional ‘combo’, via empresária, não pode ser descartada. Anne Buijs é uma das várias opções dentro da conhecida parceria do clube. Só que a holandesa oferecida divide opiniões e está longe de ser unanimidade.

Será preciso criatividade para emplacar alguém.