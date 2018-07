Entenda por que os Estados Unidos são a maior potência mundial

É indiscutível a força dos Estados Unidos no cenário mundial.

Respeito e admiração dos adversários.

O trabalho desenvolvido nas universidades é incomparável. Não existe nada parecido no mundo. Todo verão os treinadores das seleções principais, Karch Kiraly e John Speraw recebem cerca de 700 atletas para testes.

O blog foi além, teve acesso a números impressionantes e que podem explicar um dos segredos dos norte-americanos.

Só para a temporada 2015/16, a USA Volleyball processou 288 transferências. Nenhuma federação no mundo emitiu mais certificados que os Estados Unidos.

O Certificado Internacional de Transferência (ITC) é um requisito obrigatório da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, para os atletas se transferirem de uma Federação Nacional para outra e atuar em ligas profissionais. Todas as Federações Nacionais são obrigadas a seguir o procedimento estabelecido.

O vôlei feminino dos Estados Unidos estará representado simplesmente em 28 diferentes países. A Alemanha lidera as estatísticas com 38 jogadoras. 8 das 9 atletas que jogaram a Copa do Mundo do Japão atuarão na Itália. Das 8 que foram transferidas para a Turquia, 5 defendem a seleção atualmente.

A relação de países com jogadoras dos Estados Unidos alcança Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Brasil, China, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Hungria, Israel, Japão, Coreia, Luxemburgo, Filipinas, Polônia, Romênia. Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Tailândia.

Curiosamente, a Rússia não faz parte da lista.

Os Estados Unidos lideram o ranking mundial da FIVB na categoria adulta e sub-18.

Entre os homens, que recentemente conquistaram a Copa do Mundo, o cenário é semelhante.

A Alemanha recebe para essa temporada 15 norte-americanos. A Finlândia abriu espaço para mais 10. São 25 países no total com jogadores dos Estados Unidos.

Áustria, Bélgica, China, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Inglaterra, França, Grécia, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Porto Rico, Romênia, Rússia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Segundo a USA Volleyball, a lista feminina apresenta:

Abron, Kyndra (Team Northumbria, Inglaterra)

Adams, Rachael (Imoco Volley, Itália)

Aigner-Swesey, Delainey (VC Wiesbaden, Alemanha)

Akinradewo, Foluke (Volero Zurique, Suíça)

Alessi, Christina (MERALCO Poder Spikers, Filipinas)

Allen, Katherine (Levallois Sporting Club, França)

Ammerman, Sarah (OK Nova KBM Branik, Eslovênia)

Anderson, Amanda (Cignal HD Spikers, Filipinas)

Anderson, Kathleen (OK Mladi Jesenice, Eslovênia)

Anjo, Jana (JSA Bordeaux, França)

Aumann, Rachel (OK Gorica, Eslovênia)

Baker, Alysia (ASPTT Caen, França)

Barfield, Lauren (Köpenicker SC Berlin, Alemanha)

Bartsch, Michelle (Dresdner SC 1898, Alemanha)

Bell, Katherine (GS Caltex Seoul Kixx, Coreia)

Benson, Ashley (USC Munster, Alemanha)

Bergsma, Alaina (Dian Chi College, China)

Bettinson, Chelsey (VBK Svedala, Suécia)

Blair, Morgan (Universidade de Durham, Inglaterra)

Blum, Tiffany (Zok Nova Gradiska, Croácia)

Broadwater, Cayla (Universidade de Durham, Inglaterra)

Brown, Amanda (Lyngby Volley, Dinamarca)

Bruns, Taylor (LP Vampula, Finlândia)

Caine, Kathryn (Universidade de Durham, Inglaterra)

Celek, Samantha (Wessex, Inglaterra)

Chan, Lena (VfL Nurnberg, Alemanha)

Cikra, Leslie (Coreia do Expressway Corporation, Coreia)

Clement, Sarah (Békéscsabai Roplabda Sportegyesület, Hungria)

Cleveland, Kendall (TV Gladbeck 1912 eV, Alemanha)

Cline, Rachel (Club Voleibol Ciutadella, Espanha)

Cooper, Brittnee (Atom Trefl Sopot, Polônia)

Cooper, Rachel (Enosi Neon Agiou Athanasiou, Chipre)

Crimes, Alexis (Sariyer Belediye Spor Kulubu, Turquia)

Dalton, Shelby (LP Kangasala, Finlândia)

Danielson, Kanani (Lokomotiv Baku, Azerbaijão)

Dasch, Ambria (SV Lohhof, Alemanha)

Deede, Hannah (CP y PD Voley Murcia, Espanha)

DeGeest, Krista (Clubul Sportiv Municipal Lugoj, Romênia)

DeWitt, Caitlin (Geneve Volley, Suíça)

Dibbern, Alyssa (NawaRo Straubing (FTSV Straubing), Alemanha)

Dietzen, Christa (Fenerbahce SK, Turquia)

Dixon, TeTori (Toray Arrows, Japão)

Doerfler, Haley (Universidade de Durham, Inglaterra)

Doremus, Lisa (City of Salford VC, Inglaterra)

Doris, Jennifer (UFP Blue Cats, Japão)

Fácil, Megan (Imoco Volley, Itália)

Eckerman, Haley (Azerrail Baku, Azerbaijão)

Ezeji, Priscilla (CS Ginásio Volley, Luxemburgo)

Faucette, Juliann (de Fujian Yango Mulheres Volleyball Club, China)

Fawcett, Nicole (de Fujian Yango Mulheres Volleyball Club, China)

Felinski, Courtney (LiigaPloki, Finlândia)

Field, Elizabeth (TV Fischbek (VT Aurubis Hamburgo), Alemanha)

Peixe, Jordan (VK Amager, Dinamarca)

Frazier, Ashley (Supremo VC, Tailândia)

Gabanic, Michaela (CEP Poitiers St. Benoit, França)

Gates, Kathleen (Quimer Volley 29, França)

Gerling, Rachel (TS Innsbruck, Áustria)

Gibbemeyer, Lauren (ssdrl VBC Pallavolo Rosa, Itália)

Vidro, Alisha (Imoco Volley, Itália)

Granado, Whitney (Universidade de Durham, Inglaterra)

Grant, Nia (Volley-Ball Nantes, França)

Haataja, Leigh-Ann (S.R.D. Saint-Die, França)

Hagglund, Jenna (Futura Volley, Itália)

Hagglund, Natalie (Volero Zurique, Suíça)

Hahn, Kristen (NawaRo Straubing (FTSV Straubing), Alemanha)

Hancock, Micha (MKS Dabrowa Gornicza, Polônia)

Hardy, Meredith (Vasas Sport Club, Hungria)

Harms, Katherine (Volley-Ball Nantes, França)

Harrington, Michelle (VBC Kaiserslautern, Alemanha)

Harrison, Deedee (Supremo VC, Tailândia)

Hartong, Emily (Hyundai Equipe Hillstate Voleibol, Coreia)

Headen, Ashley (Újpesti Torna Egylet, Hungria)

Heckelman, Kasey (VB Romanais, França)

Helgeson, Broghan (Kolner Turnerschaft von 1843 eV, Alemanha)

Hess, Melissa (ATSC Wildcats Klagenfurt, Áustria)

Hildebrand, Kristin (Impel Voleibol SA, Polônia)

Hill, Kimberly (Vakifbank Istanbul, Turquia)

Hinger, Cassandra (VfL Oythe, Alemanha)

Horton, Jeane (VC Offenburg, Alemanha)

Howard, Gillian (Richa Michelbeke, Bélgica)

Hruska, Kathleen (Sens Olympique Clube VB, França)

Hurley, Hillary (NUC, Suíça)

Irwin, Camryn (VBK Svedala, Suécia)

Jackson, Cursty (Galatasaray, Turquia)

Johnson, Janisa (Köpenicker SC Berlim, Alemanha)

Keddy, Jennifer (VK Kralovo Pole, República Tcheca)

Keil, Litara (TV Fischbek (VT Aurubis Hamburgo), Alemanha)

Kingdon, Madison (Azerrail Baku, Azerbaijão)

Kirby, Erin (Engelholms VS, Suécia)

Klineman, Alexandra (Praia Clube, Brasil)

Knight, Amy (SV Bad Laer, Alemanha)

Koberstein, Elizabeth (LP Kangasala, Finlândia)

Kreklow, Molly (Eczacibasi Vitra Istanbul, Turquia)

Larson-Burbach, Jordânia (Eczacibasi Vitra Istanbul, Turquia)

Leggs, Kiesha (PTPS Pila, Polônia)

Lichtman, Cassidy (Voleibol Feminino Sichuan, China)

Lightsey, Erika (US Villejuif, França)

Lindow, Nichole (MTV Stuttgart, Alemanha)

Little, Whitney (Dresdner SC 1898, Alemanha)

Lloyd, Carli (ssdrl VBC Pallavolo Rosa, Itália)

Longo, Alyssa (1. VC Wiesbaden, Alemanha)

Amor, Amanda (Kuusamon Pallo-Karhut, Finlândia)

Lowe, Karsta (Futura Volley, Itália)

Luft, Kathleen (Istres Provence V.B., França)

Mackie, Breanna (VBC Cheseaux, Suíça)

Maddocks, Jenna (VBC Ecublens, Suíça)

Mahaffey, Madison (VC Tirol, Áustria)

Mancuso, Gina (Dresdner SC 1898, Alemanha)

Mandelbaum, Mariah (VBC Galina, Suíça)

Mann, Genevieve (Nakornnont 3BB, Tailândia)

Manwaring, Jessie (VBC Gerlafingen, Suíça)

Marchildon, Megan (Universidade de Durham, Inglaterra)

Mathews, Alexis (LP Vampula, Finlândia)

Mayfield, Allison (LP Kangasala, Finlândia)

McCaddin, Kelly (Club Deportivo Iruna Voley, Espanha)

McClendon, Deja (MKS Dabrowa Gornicza, Polônia)

McClinton, Sara (RC Cola Raiders, Filipinas)

McMahon, Elizabeth (IBK Voleibol Club, Coréia)

McNatt, Therese (Nakornnont 3BB, Tailândia)

McQuaid, Andrea (VC Kanti Schaffhausen, Suíça)

McWilliams, Leah (Tendring VC, Inglaterra)

Messing, Kathleen (Foton Tornadoes, Filipinas)

Milton, Taylor (TV Fischbek (VT Aurubis Hamburgo), Alemanha)

Moffett, Sabel (TS Volley Dudingen, Suíça)

Morales, Maria (Brondby VK, Dinamarca)

Morrell, Katharine (VBC Cheseaux, Suíça)

Mueller-Woloski, Michele (VBC Bubendorf, Suíça)

Murphy, Kelly (Ageo Medics, Japão)

Napper, Jacqueline (Universidade de Durham, Inglaterra)

Nassar, Arica (Woman Volley, Finlândia)

Nelson, Alicia (SCU Emlichheim, Alemanha)

Nelson, Kaleigh (Köpenicker SC Berlin, Alemanha)

Neto, Kayla (IF Holte, Dinamarca)

Nichol, Valerie (MTV Stuttgart, Alemanha)

Nicholson, MeAshah (Kuusamon Pallo-Karhut, Finlândia)

Niemer, Stephanie (Azeryol Baku, Azerbaijão)

O’Brien, Kathleen (Team Northumbria, Inglaterra)

O’Hagan, Molly (VC Nienburg e.V., Alemanha)

Olgard, Alexis (Philps ouro Senhora Slammers, Filipinas)

Olinyk, Rachel (ProWin Volleys TV Holz, Alemanha)

Orchard, Ellen (Pulsepoint Londres Orcas, Inglaterra)

Paolini, Lauren (Hitachi Automotive Systems, Japão)

Perry, Rebecca (MKS Dabrowa Gornicza, Polônia)

Phillips, Whitney (Team Northumbria, Inglaterra)

Ramey, Caitlin (Associação Volley-Ball Aixois, França)

Randazzo, Kelcie (Universidade de Durham, Inglaterra)

Reuter, Katrina (Chev Diekirch, Luxemburgo)

Riddle, Chantale (TS Volley Dudingen, Suíça)

Riley, Margaret (VC Tirol, Áustria)

Robinson, Kelsey (Imoco Volley, Itália)

Robinson, Stevi (MTV Estugarda, Alemanha)

Rozier, Kimika (C.V. JAV Olimpico, Espanha)

Rucker, Gwendolyn (Canakkale Bld., Turquia)

Schatow, Tania (Hermes Volley Oostende, Bélgica)

Scott, Jordanne (VfB 91 Suhl eV (VolleyStars Thuringen), Alemanha)

Seaman, Brooke (IF Holte, Dinamarca)

Seely, Diane (CP y PD Voley Murcia, Espanha)

Shaw, Sara (NUC, Suíça)

Sherman, Meghan (VBK Gislaved, Suécia)

Simmons, Moneshia (VBK Svedala, Suécia)

Simpson, Taylor (Heungkuklife Pinkspiders, Coreia)

Sims, Emani (Rote Raben Vilsbiburg, Alemanha)

Skayhan, Alison (SWE Volley-Team Erfurt, Alemanha)

Slay, Kathleen (Dresdner SC 1898, Alemanha)

Snider, Kelsey (SWE Volley-Team Erfurt, Alemanha)

Spelman, Hayley (KGC Pro Volleyball Club, Coréia)

Stalzer, Lindsay (Foton Tornadoes, Filipinas)

Stancliff, Jamie (Lyngby Volley, Dinamarca)

Swagerty, Christy (Rote Raben Vilsbiburg II, Alemanha)

Sykes, Janelle (Azeryol Baku, Azerbaijão)

Szarmach, Samantha (Team Northumbria, Inglaterra)

Terrell, Malina (NawaRo Straubing (FTSV Straubing), Alemanha)

Thompson, Courtney (Rio de Janeiro Vôlei Clube, Brasil)

Thompson, Dominique (Brondby VK, Dinamarca)

Todorovic, Bojana (Philps ouro Senhora Slammers, Filipinas)

Tolan, Kelcie (IF Holte, Dinamarca)

Tow-Arnett, Jessica (Azerrail Baku, Azerbaijão)

Tramontozzi, Jessica (OK Mladi Jesenice, Eslovénia)

Turner, Ariel (Schweriner SC, Alemanha)

Turner, Whitney (VBS Orebro, Suécia)

Ubben, Macy (C.V. JAV Olimpico, Espanha)

Usher, Ariel (Cignal HD Spikers, Filipinas)

Vansant, Krista (Volero Zurique, Suíça)

Warner, Serena (LiigaPloki, Finlândia)

Washington, Deprece (Lyngby Volley, Dinamarca)

Weidner, Katherine (Maccabi Raanana Volleyball Club, Israel)

Weststeyn, Amy (ATSC Wildcats Klagenfurt, Áustria)

Whyte, Lauren (Azeryol Baku, Azerbaijão)

Wickstrom, Sarah (Köpenicker SC Berlin, Alemanha)

Williams, Ariana (Sens Olympique Clube VB, França)

Wilson, Arielle (Volley Towers SSDARL, Itália)

Wilson, Erica (Volley Koniz, Suíça)

Windham, Courtney (TV Gladbeck 1912 eV, Alemanha)

Winters, Katlin (Woman Volley, Finlândia)

Wong, Amy (Volley-Ball La Rochette, França)

Woolsey, Alexandra (Team Northumbria, Inglaterra)

Wopat, Carly (Halkbank Mulheres Sports Club, Turquia)

Wyant, Cameron (Barbar Meninas, Bélgica)

Yeazel, Kate (Universidade de Durham, Inglaterra)



A relação masculina aponta: