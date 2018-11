Entre os homens, BRASIL segue número 1 do ranking e enfrentará Bulgária, Egito e Porto Rico no pré-olímpico.

Apesar de ter passado 2018 zerado e sem ganhar nenhum título de expressão, a seleção brasileira masculina se manteve na liderança do ranking mundial.

A posição de número 1 do mundo definiu os adversários do BRASIL no pré-olímpico.

Para chegar aos jogos de Tóquio sem ter que passar pelo sul-americano, a seleção terá que ganhar o quadrangular contra Bulgária, que venceu o BRASIL na Liga das Nações, Egito e Porto Rico.

Os Estados Unidos se mantiveram na segunda posição do ranking 15 ponto atrás do BRASIL. Os norte-americanos enfrentarão Bélgica, Holanda e Coreia.

A Itália, que subiu para terceiro, pegará Sérvia, Austrália e Camarões.

Bicampeã do mundo, a Polônia terá pela frente França, Eslovênia e Tunísia.

A Rússia, quinta do ranking, pega Irã, Cuba e México. O Canadá, sexto, vai jogar contra Argentina, Finlândia e China.

Todos os jogos acontecerão entre os dias 9 e 11 de agosto de 2019.

Assim como no feminino, só o campeão de cada grupo se classifica para a Olimpíada de Tóquio. Os que sobrarem jogarão os torneios continentais com apenas uma vaga destinada.