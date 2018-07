Errata: post foi baseado no passado. E não tão distante.

Caros leitores, o post publicado ontem, 13 de agosto, saiu trocado. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Nos meios digitais, não é frequente incluir-se erratas, já que os conteúdos podem ser editados a qualquer momento. Não foi o caso. Como o blog foi escrito baseado no histórico e passado recentes entre BRASIL e Itália, a errata se fez necessária no dia seguinte.

Post escrito às 10h22



Para quem não sabe a inclusão de uma errata é quando o autor admite oficialmente que houve um erro, e que não foi modificado durante as correções.

A Itália, diferente do que diz o resultado do jogo, sentiu a pressão como era de se esperar. O maior exemplo foi a derrota no primeiro set quando dominou a parcial e caiu no fim.

Aos poucos porém o time italiano foi sentindo que o bicho não era tão feio assim. Bastou manter a regularidade no saque e jogar a responsabilidade para a seleção brasileira. Pronto. Ali se definia o clássico.

A Itália se encorajou, percebeu que dava para vencer e deixou que o BRASIL se enrolasse nas próprias pernas.

Os números mostram uma superioridade poucas vezes vista nos últimos anos entre as duas seleções.

Se Lucão passou o jogo zerado em bloqueios, a Itália fez 13 a 8. Foram 5 pontos de saque contra nenhum do BRASIL.

No ataque o aproveitamento da Itália também foi superior. Se acreditasse mais e errasse menos a Itália teria feito 3 a 0.

A imagem do massagista da seleção colocando uma bota de esparadrapo em Lucarelli contrasta com a cara de alívio de Zaytsev.

Um BRASIL remendado, sem inspiração, que perdeu a confiança e a coragem.

Bruno não estava com a mão calibrada em dia de ‘jacas’ e pouca inspiração. Raramente usou as pontas. Lipe que o diga. Por sinal Bernardinho teve pouca paciência com Maurício Borges em quadra.

O blog cumpriu à risca o que manda o manual de jornalismo. O amarelo, cor do uniforme brasileiro, passou longe da Azzurra dessa vez.