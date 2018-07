Eslovênia surpreende Itália e decide título europeu contra a França

Nem a poderosa Itália resistiu.

A Eslovênia, dirigida pelo ex-jogador da seleção italiana Andrea Giani, é finalista do Campeonato Europeu. Pela primeira vez na história da competição a seleção da Eslovênia chega a decisão.

Na semifinal, jogada em Sofia na Bulgária, a Eslovênia, que derrotou a campeã mundial Polônia nas quartas, fez 3 a 1 na Itália com parciais de 25/13, 23/25, 25/20 e 25/20.

Na outra semifinal, a Bulgária abriu 2 a 0 contra a França com 25/18 e 25/22. A França foi buscar o empate com 26/24 e 25/21 e ganhou o tie-break por 15/12 calando a torcida búlgara com

A Europa conhecerá no domingo um novo campeão.

França e Eslovênia jamais conquistaram o torneio.

Bulgária e Itália decidem o bronze.