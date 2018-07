Eslovênia, vice-campeã e sensação da Europa, está fora da Olimpíada

Vice-campeã europeia, a Eslovênia, sensação da edição de 2015, está fora dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

A seleção eslovena ganhou algumas posições no ranking europeu, mas o segundo lugar em Sofia, na Bulgária, acabou não sendo suficiente para colocar o país entre os 8 melhores do continente.

O novo ranking após o término do campeonato aponta a Rússia na liderança com 330 pontos. A Itália, já classificada para a olimpíada, soma 326 em segundo lugar.

Bulgária, Polônia, Alemanha, Sérvia, França, Finlândia e Bélgica completam a relação dos 9 primeiros.

Como a Itália se classificou na Copa do Mundo do Japão, a Bélgica, nona no ranking, ganha o direito de jogar o pré-olímpico europeu.

Em décimo lugar com 260 pontos, 2 a menos que a Bélgica, a Eslovênia está fora.

O pré-olímpico será jogado em Berlim na Alemanha, em janeiro.

Apenas o campeão se classifica para a olimpíada.

Segundo, terceiro e quarto colocados terão uma nova oportunidade no pré-olímpico mundial em maio no Japão.

Nem tudo porém é tristeza para os eslovenos.

Os jogadores e a comissão técnica foram recebidos com festa na capital Liubliana.

O prefeito da cidade, Zoran Jankovi?, entusiasmado com a boa campanha da Eslovênia, anunciou que o país vai se candidatar e quer receber o Campeonato Europeu em 2019.