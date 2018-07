Estados Unidos atropelam Venezuela e seguem 100% na Copa do Mundo

Após a sexta rodada, nada mudou na Copa do Mundo do Japão.

Os Estados Unidos ganharam mais uma. A seleção norte-americana enfrentou a Venezuela em Osaka e ganhou fácil por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/20.

O resultado deixa os Estados Unidos com 18 pontos, 6 vitórias e isolados na liderança da competição.

A Polônia segue no encalço.

A seleção polonesa, como de costume na Copa do Mundo, demorou para entrar no jogo e perdeu o primeiro set para o Canadá. Depois, sob comando de Kurek, 21 pontos, se recuperou e fez 3 a 1. A Polônia chegou aos 17 pontos com as mesmas 6 vitórias e ocupa a segunda colocação.

Ainda em Osaka, a Itália não deu chances ao Irã e aplicou 3 a 0. Os italianos, com 5 vitórias e em terceiro lugar, continuam vivos na briga por uma das duas vagas para a olimpíada.

A Rússia idem. Os russo fizeram 3 a 0 na Austrália em Toyama. Foi a quinta vitória da Rússia na Copa do Mundo e a seleção soma os mesmos 15 pontos da Itália em quarto lugar.

Nos demais resultados, a Argentina ganhou o quarto jogo fazendo 3 a o no Egito.

Com duas derrotas em 6 jogos, a seleção de Julio Velasco, assim como o Japão, já não dependem dos próprios resultados.

A Copa do Mundo continua na quinta-feira, dia 17, com 6 partidas.

Os Estados Unidos enfrentam o Irã, a Polônia joga contra o Egito, A Itália encara a Tunísia, Austrália e Argentina e Rússia e Canadá jogam em Toyama e o Japão fecha a rodada contra em Osaka contra a Venezuela.